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النزاهة تنفذ عمليات ضبط في دوائر حكومية مختلفة

محليات

2021-04-18 | 06:07
النزاهة تنفذ عمليات ضبط في دوائر حكومية مختلفة
1,629 مشاهدة

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومطار البصرة الدوليِّ وهيئة التقاعد الوطنيَّة في المحافظة، مُبيّنةً أن العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز تفاصيل تلك العمليَّات، حيث أشارت إلى أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مركز كمرك أم قصر الشمالي تمكَّن من ضبط مأمورٍ گمرگي؛ لعدم قيامه بمرافقة وتسليم (30) حاويةً إلى مديريَّة المنطقة الحرة؛ لإكمال إجراءات المُعاملات الگمرگية؛ لغرض تهريب الحاويات وعدم دفع الرسوم المفروضة عليها. وأوضحت الدائرة أنَّ الحاويات الـ (30) مُحمَّلة على شاحنات تحتوي على مواد احتياطيَّة للدراجات الناريَّة وعدد يدوية تعود لشركتين تجاريتين
لافتة إلى أنَّ المُتَّهم لم يقم بتسليم الحاويات إلى مديريَّة المنطقة الحرة، مُدَّعياً هروب سائقي الشاحنات مع الحاويات إلى جهةٍ مجهولةٍ.
وأضافت إن فريق العمل قام، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط وصولات جبايةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة؛ لتأجير الگراج الخارجي لمطار البصرة الدولي؛ لقيامها بجبابة الأموال من السيَّارات المُتوجّهة من مركز المدينة إلى المطار خلافاً للعقد المبرم معها.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمينِ اثنين في هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع البصرة وبحوزتهما مُستمسكاتٌ مُزوَّرةٌ، مُوضحةً أن أحد المُتَّهمين انتحل صفة متقاعد مُتوفَّى منذ عام 2003. وأضافت إنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر في القضية
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