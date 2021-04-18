الغيابات تطغى على تشكيلة ريال مدريد أمام خيتافي

وشهدت اختيارات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استبعاد كل من، "سيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو فيرنانديز وداني كارفاخال وفيرلاند ميندي وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وإيدين هازارد وفيدريكو فالفريدي"، لأسباب مختلفة.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في المباراة، كالآتي:حراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: مارسيلو - ميليتاو - تشوست - أودريوزولا.الوسط: مودريتش - كروس- إيسكو.الهجوم: رودريجو - ماريانو - أسينسيو.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اتلتيكو مدريد المتصدر.