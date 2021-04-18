بالوثائق.. التربية تنشر نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين العاملين بصفة مجانية في الوزارة.





وادناه نص نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين العاملين بصفة مجانية: