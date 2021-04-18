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بالوثائق.. التربية تنشر نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين
محليات
2021-04-18 | 06:27
المصدر:
السومرية نيوز
2,585 مشاهدة
اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين العاملين بصفة مجانية في الوزارة.
وادناه نص نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين العاملين بصفة مجانية:
»
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التربية
تنشر نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والاداريين
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