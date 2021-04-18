التربية تُحدد موعداً لإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، باجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه".واضاف البيان ان "ذلك لا يؤثر على سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة".