هونغ كونغ تعثر على طفرة لفيروس كورونا لدى مواطن قادم من دبي

ويعتبر حاليا أن طفرة N501Y موجودة في السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية على حد سواء.وتم العثور على هذه الطفرة، الجمعة الماضية، لدى رجل بالغ من العمر 29 عاما عاد في 19 آذار الماضي من دبي، حيث كان يعمل مهندسا هناك.وأفادت صحيفة "ساوث جاينا مورنينك"، أن الحجر الصحي المفروض على 80 ساكنا للمنزل يعد من "أشد الإجراءات للإشراف على انتشار المرض"، ونقلت عن تصريح ممثل لوزارة الصحة في هونغ كونغ أن فرض الحجر الصحي ضروري لأن هذه الطفرة من السلالة تعد أكثر عدوى".من جانبها قالت وزيرة صحة هونغ كونغ، سوفيي شين، إن التحقيق في ملابسات إصابة شخص بطفرة N501Y لسلالة فيروس كورونا لا يزال مستمرا، مضيفة أن المريض لم تكن لديه أي أعراض، فيما كانت نتائج اختباراته التي أجريت أثناء حجره الصحي في الفندق خلال 3 أسابيع، سلبية.وعبرت الوزيرة عن اعتقادها أن إصابة الرجل كانت من الممكن أن تحصل في دبي، وكانت السلالة تقع في فترة حضانة طويلة بشكل غير عادي.هذا والغت سلطات هونغ كونغ عددا من الرحلات الجوية لمنع انتشار سلالات فيروس كورونا.