شركات القطاع الخاص تطالب الكاظمي بالتدخل لاسترداد حقوقها من وزارة الصناعة

وبحسب افادات اصحاب الشركات للسومرية نيوز، فان "وزارة الصناعة قامت بفسخ عقودهم التي كلفتهم اموالا طائلة "، متهمين "وزير الصناعة ووكيل التخطيط ودائرة الاستثمارات بالوقوف وراء الموضوع".واضافوا ان "تلك العقود وفي حال تفعيلها ستدعم الاقتصاد العراقي لاسيما وأن العراق يمر بظروف تتطلب تكاتف الجميع".ولجأت وزارة الصناعة والمعادن قبل سنوات الى إبرام عقود مشاركة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.