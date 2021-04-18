اليابان تؤكد استعدادها لإعادة إعمار المدن المحررة في العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الياباني في بغداد، سوزوكي كوتارو، حيث شهد اللقاء استعراض العلاقات العراقية اليابانية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".ودعا الأعرجي، بحسب البيان، السفير الياباني إلى "مساهمة بلاده في إعادة إعمار مدينة سنجار، لما شهدته من دمار وخراب في البنى التحتية، مبينا أن سنجار مدينة تعايش سلمي حقيقي وتحتاج إلى دعم دولي للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني".من جانبه، أكد السفير الياباني أن "بلاده على استعداد لدعم العراق في مجال إعادة إعمار المدن المحررة ومنها سنجار، من خلال بناء وحدات سكنية في هذه المنطقة التي عانى أهلها كثيرا بسبب الإرهاب".