توجه عراقي لإصدار جواز سفر خاص بمتلقي لقاح كورونا

وقال التميمي في تصريح للقناة الرسمية إن "هناك توجهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج العراق".وبين أن وزارته ستبدأ في الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصة الالكترونية الخاصة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، لكونها تتضمن معلومات دقيقة عن المواطن الذي يتلقى اللقاح.وبشأن مضاعفات اللقاح، أكد التميمي عدم تسجيل أية مضاعفات لغاية الآن لاسيما أن اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من الصحة العالمية.من جانب اخر، أشار التميمي إلى أن "مستشفى النهروان سيدخل الخدمة في شهر آب من العام المقبل وسيحقق طفرة نوعية في تقديم الخدمات الصحية"، مبيناً أن "المستشفى يتكون من سبعة طوابق إضافة إلى صالة عمليات و200 سرير".