الصحة تعلن الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 6814 حالة للشفاء، و 33 حالة وفاة".