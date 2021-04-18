الكعبي يدعو لدعم الشركات المحلية لإنعاش الصناعة الوطنية

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "بحث خلال لقاءه بممثلي الشركة العربية لصناعة المضادات الحيوية ومستلزماتها ( اكاي ) المشاكل والتحديات التي يواجهها المصنع، وسبل توسيع إنتاج الشركة، وتنشيط التعاون مع وزارة الصحة لتذليل العقبات والاستفادة من المنتجات الطبية التي تقدمها الشركة".وأشار الكعبي إلى أن "تعزيز ودعم المنتج الوطني يساهم في انعاش الصناعة المحلية والحفاظ على العملة الصعبة داخل العراق، ويخلق فرص عمل عديدة للشباب، اضافة لدوره في الحد من صفقات الفساد".