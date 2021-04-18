بالأسماء.. تعرف على كابينة حكومة ذي قار المحلية

وقال السفاح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أن "المحافظ كلف علي فاروق العبيدي بمنصب المعاون للشؤون الفنية، فيما كلف رافع فائق سفاح بمنصب المعاون لشؤون الخدمات، وتولى غسان حسن حمود منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط، وتولى عباس جابر مكطوف منصب معاون المحافظ لشؤون المتابعة".وأشار إلى أنه "تم تكليف عميد كلية الإعلام في جامعة ذي قار هادي فليح حسن بمهام المستشار لشؤون الاعلام، كما كلف خالد كاطع الفرطوسي بمنصب مستشار محافظ ذي قار لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وكلف كامل فرحان عبد بمهام مستشار المحافظ لشؤون التربية والتعليم، وكلف حيدر سعدي ابراهيم بمهام مستشار المحافظ لشؤون المواطنين، وتم تكليف عايد فليح راضي بمنصب المستشار لشؤون الأمن".واضاف "كما جرى تكليف محمد جاسم الصائح بمهام المستشار لشؤون الشباب والرياضة، وجرى تكليف الفنان علي عبد عيد مستشاراً لشؤون الثقافة والفنون، وكلفت شذى خضر القيسي بمهام مستشار المحافظ لشؤون المرأة والطفل، وتم تكليف منتهى غازي صاحب بمهام مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار، وكلف المحامي صالح خليوي الزهيري بمهام المستشار للشؤون القانونية، وجرى تكليف علي مهدي عجيل بمهام مستشار محافظ ذي قار لشؤون عوائل الشهداء والجرحى".ونوه الى ان" اختيار النائب الأول والمعاون الإداري سيتم تسميتهم لاحقاً".