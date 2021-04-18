بالوثيقة.. تكليف مسؤول جديد لقائممقام الرفاعي في ذي قار

أعلن محافظ ذي قار الجديد، أحمد الخفاجي، اليوم الأحد، انهاء تكليف عمار ياسر حسين من مهام قائمقام قضاء الرفاعي، وتكليف كاظم موسى عطا بدلاً عنه.

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