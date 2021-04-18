ساعات حاسمة.. انقلاب كبرى أندية أوروبا على دوري الأبطال

عملية أشبه "بالانقلاب" يشهدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من قبل كبرى الأندية الأوروبية، للانفصال عن الاتحاد وبطولته الكبيرة "دوري أبطال أوروبا"، وإنشاء بطولة خاصة بهم.



وكشفت مصادر أوروبية عديدة، أن "انقلابا" بقيادة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، ومعه 12 من أكبر أندية أوروبية، وقع الأحد، للانفصال عن بطولة دوري ابطال أوروبا.



ووفقا للمصادر، تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة، وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي، ويوفنتوس وإنتر ميلانو وأي سي ميلان، بالإضافة لأندية أخرى لم يكشف عنها، للإعلان عن بطولة "دوري السوبر الأوروبي"، والتي سيشاركون فيها عوصا عن اللعب بدوري أبطال أوروبا.