الدفاع المدني يعلن اخماد حريق داخل "مول" في النجف

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مول زينة المكون من ستة طوابق في شارع المتنبي وسط محافظة النجف الأشرف".

وأضاف البيان أن "مديرية الدفاع المدني دفعت بـ 15 فرقة اطفاء مع عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران التي اندلعت في الطابق الثاني ومنعت توسع النيران الى الطوابق الأخرى بعد ان عزلت فطوقت فأخمدت النيران المشتعلة ومنعت توسع النيران الى البنايات المجاورة لموقع الحادث".وتابع البيان أن "الدفاع المدني سجل اصابة احد رجاله بحروق بليغة اضطر الى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج".