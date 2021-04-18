قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.



وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طرقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم ما يزال طليقا.



وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث. وفي وقت سابق من اليوم أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.