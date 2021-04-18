الإعلام الامني تصدر بياناً بعد استهداف قاعدة بلد الجوية

اصدرت خلية الإعلام الامني، الاحد، بياناً بعد استهداف قاعدة بلد الجوية، مؤكدة إصابة منتسبين اثنين بالحادث.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى اصابة اثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

وأضافت أن "هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وان ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، إلى قصف صاروخي.