بالجدول.. إصابات ووفيات كورونا في الكرخ

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاحد، عن تفاصيل الاصابات والوفيات الجديدة بفايروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، عن تسجيل 6188 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 6814 حالة للشفاء، و 33 حالة وفاة. وأدناه جدول الاصابات والوفيات..