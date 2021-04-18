مصر.. رئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته بعد حادث "طوخ"

وأضافت مصادر الموقع أن وزير النقل كامل الوزير سيتوجه إلى مجلس الوزراء عقب فحص موقع الحادث لعرض تقرير بالحادث على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ اللازم بشان تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديد من عدمه.وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.