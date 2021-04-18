شرطة بغداد تعلن ضبط شاحنة تحمل مواد طبية "مهربة"

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن ضبط شاحنة تحمل مواد طبية "مهربة" غربي العاصمة.



وقالت القيادة في بيان، إنه "من خلال التفتيش الدقيق ضبطت سيطرة ابو غريب السريع التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية قيادة شرطة بغداد عجلة حمل نوع تريلة تحمل حمولة عبارة عن ملابس ومن خلال التفتيش الدقيق تم العثور تحت هذه الملابس على مواد طبية مخبئة".

وأضاف البيان أن "المواد هي ٢٦ كارتون لوازم طبية خاصة بالأسنان و٤ كارتون أدوية متنوعة و٢٣ كارتون لابتوب و٨٥ كارتون تحتوي على اجهزة إلكترونية وهي عبارة عن هواتف نقالة وايبادات وأجهزة راوتر"، مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وتسليمها الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاجراء اللازم اصوليا".