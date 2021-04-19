ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال على الشراء

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياته منذ 25 شباط الماضي عند 1783.55 دولار.فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1777.80 دولار للأونصة.وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب، بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية".وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".ونزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.كذلك هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع، الذي لامسته في الأسبوع الماضي، ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.