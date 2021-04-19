الإعلان رسميا عن دوري السوبر الاوروبي الجديد والأندية المشاركة

وجاء في بيان للأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، أن الأندية المنظمة "المؤسسة" هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).وكشف البيان أن الأندية المؤسسة ستحصل على 3.5 مليار يورو (4.19 مليار دولار) من أجل "خطط البنية التحتية" و"تعويض تأثير فيروس كورونا".وكشف أيضا أن المسابقة الجديدة تضم 20 فريقا بواقع 15 "عضوا مؤسسا" وخمسة أندية تتأهل للبطولة، كما سيتم إطلاق دوري للسيدات أيضا.وأشار البيان إلى أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيكون أول رئيس لدوري السوبر، وجويل جليزر من مانشستر يونايتد وأندريا أنيلي من يوفنتوس نائبين لرئيس دوري السوبر.وأفاد بأن الأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، "تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا".