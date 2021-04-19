اجواء العراق.. موجة حر تضرب عموم البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس اليوم في جميع مناطق البلاد غائم الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تلامس الـ 40، فيما سترتفع درجات الحرارة في جميع انحاء البلاد يوم غد حيث تسجل العاصمة بغداد 41 درجة مئوية".وتتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع نتيجة تأثرها بكتلة هوائية حارة، ومن المتوقع ان تسجل اعلى قراءة لدرجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 نيسان 2021 الى (43) درجة مئوية، ومن ثم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلًا يوم الخميس الموافق 22 نيسان 2021 لتقترب من معدلاتها الطبيعية.