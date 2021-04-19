التربية توضح بشأن قرار إضافة 10 درجات على نتائج امتحانات نصف السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "قرار إضافة 10درجات على نتائج امتحانات نصف السنة مرهون باجتماعات اللجنة الدائمة للامتحانات وهيأة الراي".واضاف، إنه "سيتم رفع المناشدات والمطالبات بشأن منح 10 درجات اضافية على النتائج الخاصة بنهاية الكورس الأول، الى الجهات المعنية"، مبيناً أن "هذه الأمور متعلقة بقرارات اللجنة الدائمة للامتحانات وكذلك هيأة الرأي".وتابع أن "هكذا قرارات لا تتخذ بشكل شخصي وإنما بشكل تشاوري يتم البتُّ بها وفق الظروف والمعطيات على أرض الواقع".