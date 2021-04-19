بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على عدد من المتهمين في النجف والبصرة

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات النجف الأشرف التابعة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على (6) متهمين وضبط بحوزتهم (668) غراما من مادة الكريستال المخدرة وميزان إلكتروني".واضاف البيان ان "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكن من إلقاء القبض على احد أفراد عصابة لتجارة وترويج المخدرات وضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي المخدرات وبندقية نوع سمينوف ومسدس".وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".