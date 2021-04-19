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نائب يقترح خطة تحمي المحاصيل الزراعية المحلية من سطوة المستورد

خاص السومرية

2021-04-19 | 04:18
نائب يقترح خطة تحمي المحاصيل الزراعية المحلية من سطوة المستورد
630 مشاهدة

السومرية نيوز/بغداد
دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الاثنين، وزارة الزراعة الى وضع خطة للسيطرة على حالات دخول محصول الطماطم من المنافذ الحدودية في اقليم كردستان كونها ستؤدي الى تعرض الخطة الزراعية والمنتج المحلي الى مخاطر كبيرة.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "معلومات وصلت الينا بدخول كميات كبيرة من محصول الطماطم من المنافذ الحدودية في اقليم كردستان بشكل غير مسيطر عليه وبعكس ما تم الاتفاق عليه، ما ادى الى حصول فوضى لم تحقق الهدف المنشود من خطة فتح باب الاستيراد لهذا المحصول".

وبين البديري ان "الاسعار بالاسواق المحلية ما زالت مرتفعة نتيجة لتلك الفوضى، اضافة الى انه من المؤمل ان ينزل المحصول المحلي خلال أسبوعين ما يعني ان عدم وجود خطط تسيطر على المستورد سيؤدي الى ضرب المنتج المحلي في اول نزوله وهذا معناه خسارة كبيرة و فادحة ستكون للفلاحين والمنتج المحلي".

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