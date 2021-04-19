المفوضية تتعاقد مع احدى الشركات الاجنبية لفحص الاجهزة الانتخابية

وجددت المفوضية التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي , فيما اشارت الى ان عدد المرشحين الافراد بلغ عددهم اربعمئة وثمان وسبعين مرشحا من مختلف المكونات.اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب طعمة عبدلله أن إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول المقبل وارد إذا ما عدلت المفوضية على إلغاء تصويت الخارج , وقال عبدلله ان مجلس النواب صوت على حل نفسه قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام ، لذا فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة كون قرار الحل مشروط باجرائها في موعدها المقرر , مضيفا ان إجراء الانتخابات من الناحية الفنية صعب ومعقد جدا.ما زال الأمن الانتخابي وتهيئة الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة هما التحدي الاكبر الذي يواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة..بحسب برلمانيين كشفوا عن وجود العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة والمفوضية في طريق استكمال الاجراءات