اكثر من مليون جرعة .. الصحة تحدد نهاية الشهر الجاري موعدا لاستلام لقاح كورونا

استمرار تجهيز لقاحي فايزر الاميركي وسينوفارم الصيني أسبوعياً , مبينا انه خلال اليومين الماضيين تم توزيع مئتي الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات.الى ذلك اكد وزير الصحة حسن التميمي على دعم المستشفيات والجهزة الخاصة في العلاج بالاشعاع , وقال التميمي خلال افتتاحه الردهات الخاصة بالاورام في مستشفى الامل الوطني ان الاجهزة الخاصة في العلاج بالاشعاع ستدخل الخدمة خلال الاشهر المقبلة .كما شهدت مراكز التلقيح في محافظة الديوانية اقابلا واسعا على اخذ لقاح فايزر الأمريكي، بعد وصول الوجبة الأولى منه والبالغة الفين وثلاثمئة جرعة تعطى على دفعتين الى المواطنين