اسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية في بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين، في بورصات بغداد.

حيث وصل سعر الصرف في بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148100 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.

بينما سجلت اسعار الصرف في مكاتب الصيرفة مبلغ 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي

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