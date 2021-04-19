احذروا خطر هذا المسكن الشائع للألم!

الأعراض الأكثر شيوعًا لجرعة زائدة هي الغثيان والقيء، وتحدث عادة في غضون ساعات من تناول جرعة سامة للكبد، والتي بدورها يمكن أن تسبب تلف الكبد.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من الدواء إلى النعاس واليرقان والألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.في وقت سابق، وصف أطباء من جامعة نافارا الإسبانية الباراسيتامول بأنه دواء مثالي لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة المصاحبة للحمى، مثل الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.