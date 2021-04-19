الاسهم الاوروبية ترتفع لمستويات غير مسبوقة

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر لأسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2000.وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 بالمئة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.وتقدم سهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحدا بالمئة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.