لتنقية الجسم من السموم في رمضان... اتبعوا هذه النصائح!

وبحسب موقع "الكونسلتو" المتخصص في أخبار الصحة يجب الاهتمام بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات، تساعد على تنقية الدم من السموم، ووضع الموقع 5 عادات تساعد على ذلك.يشير الموقع إلى ضرورة الاهتمام بشرب 3 لتر من الماء يوميًا، ويمكن أن كذلك تناول العصائر الطازجة، شرط أن تكون خالية من السكر.تحتوي الفواكه على فيتامينات كثيرة تساعد على تعزيز صحة الكبد، بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة، المسئولة عن مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان.لذلك تلعب الفواكه دورًا كبيرًا في تطهير الجسم من السموم.ويفضل تناول الفواكه بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل، لكي يتمكن الجسم من امتصاص عناصرها الغذائية بشكل كامل.تساهم الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، في تنقية الجسم من السموم الضارة، بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية، شرط أن تكون خالية من الدهون.تساعد على إكسابها عناصر غذائية، تؤدي إلى تعزيز وظائف الكبد، خاصة التخلص من السموم.ويعد الكمون من أبرز التوابل التي تنقي الجسم من السموم، بالإضافة إلى الزنجبيل والكركم والزعفران وإكليل الجبل.لها أهمية كبيرة توازي أهمية الفواكه والبروتينات، كونها غنية بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الفضلات عبر الأمعاء، إلى أن يتم طردها خارج الجسم عن طريق عملية التبرز.