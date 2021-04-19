موسكو: عودة واشنطن للاتفاق النووي لايحتاج قراراً دولياً

وقال مدير قسم المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الإثنين، للصحفيين، "أكان هناك قرار منفصل عندما انسحبوا؟ هذا يعني أن القرار رقم 2231 لا يزال ساريا، وسيظل ساريا".في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "محادثات فيينا تشهد تقدما وهي على المسار الصحيح، ولكن ذلك لا يعني التوصل لاتفاق نهائي بين الأطراف"، مضيفا أن "رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة هو الرد المناسب على هجوم مجمع نطنز".