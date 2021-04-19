أحلام تهنئ ولي العهد السعودي بصورة "فريدة"

وجهت الفنانة الإماراتية، أحلام، التهنئة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمناسبة رزقه بمولود جديد أسماه على اسم جده "عبد العزيز"، عبر صورة "فريدة".





وعبر صورة جمعت وجهي الأمير محمد بن سلمان، ووالده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأت أحلام في "تويتر" ولي العهد بمولوده الديد، وقالت: "أبارك لسمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان، واللهم بارك له بما وهبته وأجعله من الصالحين وارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما".

ابارك لسمو سيدي #ولي_العهد بقدوم المولود الامير #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان واللهم بارك له بما وهبته وأجعله من الصالحين و ارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما 💚 pic.twitter.com/eV98e7BnJM — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) April 17, 2021

وأعلن في السعودية، يوم السبت الماضي، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه "عبد العزيز".