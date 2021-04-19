ضبط 24 طناً من المواد المخالفة في كربلاء

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مداخل السيطرات الخارجية للمدينة، تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية ومن خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات من ضبط عجلة نوع مرسيدس حمل (24) طن محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية".وأشار البيان إلى "تسليم العجلة مع سائقها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معه لتبقى مدينة كربلاء آمنه ومستقرة وخالية من كل شخص يحاول المساس بأمن وراحة المواطنين".