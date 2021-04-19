وزير الرياضة الإسباني يتمهل قبل اتخاذ موقف من السوبر ليج

وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني بعد إعلان 12 من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية أمس الأحد، إطلاق دوري سوبر أوروبي جديد ينافس دوري أبطال أوروبا.وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث إلى أصحاب المشروع الجديد وإلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قبل اتخاذ موقف من البطولة الجديدة.وأضاف "أي تغييرات في هذا المجال يجب أن تحترم القيم الرياضية ولا تسيء إلى البطولات الحالية في إسبانيا أو إلى المنتخب الوطني".