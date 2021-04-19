طهران تعتبر مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح.. وبرلين تلتمس تقدماً وإرادة

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "نحن نسير على الطريق الصحيح، وقد تم إحراز تقدم ، لكن الأمر ليس كما لو أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية. حاولنا تقديم نصوصنا، ومن ناحية أخرى أردنا إدخال أمثلة ونصوص مشتركة بسرعة. كلما حدث ذلك مبكرا، كان بإمكاننا التفكير في النتيجة بشكل أفضل. من السابق لأوانه التفكير في الأمر. نحن الآن في مرحلة يلزم فيها إجراء مناقشات بشأن القضايا الصعبة. لسنا في عجلة من أمرنا والمهم التحرك في إطار أوامر المرشد الأعلى للثورة ومصالح الشعب".من جانبها، صرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، حسب وكالة "رويترز"، بأن برلين ترى "تقدما وإرادة للمضي قدما" في المفاوضات النووية مع إيران.