النجف.. النفايات تتكدس في المدينة القديمة.. والسبب؟

أظهرت صور حصلت عليها وكالة السومرية نيوز، تكدس النفايات في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وبحسب مراسل السومرية، فأن "المدينة القديمة تتكدس في شوارعها النفايات بسبب إضراب عمال النظافة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم".