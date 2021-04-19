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صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1000 إصابة جديدة

1,909 مشاهدة

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 984 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 800 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان حصلت السومرية نيوز نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 984 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

800حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 204 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 56 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 218 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 147 حالة من خلال الرصد الوبائي

184حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

23حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 11

12حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

13حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /

8حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

21حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

11 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

11حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703.

6حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /

7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / .

11حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء

6حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

10حالات في منطقة الضباط

3حالات في حي القاهرة

منطقة الكريعات 3حالات في

6 حالات في منطقة المدائن

4 حالة في منطقة الحسينية

3 حالات في منطقة حي تونس

15حالة في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 130564 توفي منهم 1674 للاسف فيما اكتسب الشفاء 116538 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12451 ".

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".
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