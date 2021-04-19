صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1000 إصابة جديدة

وقال الساعدي في بيان حصلت السومرية نيوز نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 984 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:800حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع البلديات الثاني 204 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 56 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الأول 69 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 63 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 218 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 147 حالة من خلال الرصد الوبائي184حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية23حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبيةحالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 1112حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .13حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /8حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة21حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها11 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 1211حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703.6حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / .11حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء6حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون10حالات في منطقة الضباط3حالات في حي القاهرةمنطقة الكريعات 3حالات في6 حالات في منطقة المدائن4 حالة في منطقة الحسينية3 حالات في منطقة حي تونس15حالة في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 130564 توفي منهم 1674 للاسف فيما اكتسب الشفاء 116538 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12451 ".ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".