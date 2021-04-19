كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد الرجال الذين يتولون تربية الأطفال

وبحسب ما ذكرت خدمة المعلومات الإحصائية الكورية (KOSIS)، فإنه من بين السكان غير النشطين اقتصاديا، بلغ عدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال 13 ألفا في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 6 آلاف عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث يعد العدد أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1999.في حين وصل معدل النمو لعدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال، الأكبر منذ مارس 2018، عندما زاد العدد بمقدار 6 آلاف، إذ يشمل العدد، الرجال الذين يبقون في المنزل لرعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة الابتدائية، لكنه لا يشمل الرجال الذين يأخذون إجازة الأبوة.وأشارت "يونهاب" إلى أن عدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال في كوريا الجنوبية، يزداد أكثر فأكثر.تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد بلغ 3 آلاف في مارس 2011، في حين وصل إلى حوالي 10 آلاف في هذا العام، مسجلا 11 ألف في يناير الماضي، و9 آلاف في فبراي، و13 ألف في مارس.