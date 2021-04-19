الصحة العالمية: لدينا أدوات للسيطرة على جائحة كورونا

وقال مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين في جنيف، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشمل متسق وعادل".وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، مضيفا أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أسهر لاحقة، بينما تطلب الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف 3 أشهر فقط.ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 141 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 3.022 مليون منهم.