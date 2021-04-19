اجتماع أمني موسع في طوزخرماتو

شهدت قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، الاثنين، عقد اجتماع أمني موسع بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ومجموعة من الضباط في هيئات الركن للقيادة الى قضاء طوزخرماتو حيث تم عقد اجتماع موسع لكافة آمري القطعات العسكرية من الجيش والرد السريع والحشد الشعبي في مقر قيادة المقر المسيطر في طوزخرماتو".

وأضاف البيان أنه "تم مناقشة عدد من القضايا الأمنية ومتابعة الاجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن في القضاء والعمل على إجراء بعض التعديلات على الخطط الأمنية".