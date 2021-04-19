كورونا يواصل زحفه.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس عالمياً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 141 مليوناً حتى اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 141 مليونا و 414 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 80.8 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 19 ألف حالة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.