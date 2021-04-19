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الكشف عن احتضان بغداد لقاء سعودي إيراني

سياسة

2021-04-19 | 12:19
الكشف عن احتضان بغداد لقاء سعودي إيراني
3,316 مشاهدة

نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، عن مصدر حكومي عراقي وآخر دبلوماسي غربي أن لقاء جمع مطلع نيسان في بغداد وفدين رفيعي المستوى من السعودية وإيران.

وأوضحت الوكالة أن هذه المناقشات بقيت سرية إلى أن كشفت عنها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر الأحد.

وفيما نفت الرياض ذلك عبر صحافتها الرسمية، لم تعلق طهران على الأمر واكتفت بالتأكيد على أن الحوار مع المملكة العربية السعودية كان "دائما موضع ترحيب".

وأكد مسؤول حكومي عراقي بحسب الوكالة أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل الجاري.

وقال دبلوماسي غربي من جانبه أنه "اطلع على المباحثات قبل حدوثها"، وقدمت على أنها "تستهدف تحسين العلاقات" بين إيران والسعودية.

وأكد عادل بكوان المحلل في معهد دراسات وأبحاث البحر المتوسط والشرق الأوسط وفقاً لـ"فرانس برس" أنه في 9 أبريل، بدأ ممثلون كبار من البلدين مناقشات تستأنف حاليًا على مستوى فني.

ويأتي الإعلان عن عقد اللقاء في بغداد فيما تستضيف فيينا مفاوضات بين طهران والقوى الكبرى تهدف الى البحث عن سبل لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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