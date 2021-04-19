ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في دولة مجاورة للعراق

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 341 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "موفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد ضحايا المرض في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55149 ، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4323596.
وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 341 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36267 شخصا.