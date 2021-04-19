الذهب ينزل عن ذروة 7 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

وبحلول الساعة 16:21 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1771.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1789.77 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 فبراير.وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتسجل 1771.30 دولار.وقال دانيال غالي، خبير أسواق السلع الأولية: "من المرجح أن نرى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية مع صعود تدريجي لمنحنى العائد، وهو ما سيكبح بعض زخم الذهب."وارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6 بالمئة بعد تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع الأسبوع الماضي.