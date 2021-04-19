مدير متحف الناصرية يعلن استقالته من منصبه

وقال عامر عبد الرزاق، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، "سأقدم اعفائي من منصب مدير متحف الناصرية الحضاري يوم غد، لأوقف هذه الحملة من التسقيط والأنتهاك والتهديدات التي تعرضت لها".وأوضح عبد الرزاق، أن "الحملة تأتي لمجرد أني ناشدت شخصية وطنية ورمز عراقي وهو السيد مقتدى الصدر وكأنني أصبحت خائنا لهذا الوطن وهناك مجاميع بلا حياء تطالب وتهدد بعدم بقائي بالمنصب".وتابع مدير متحف الناصرية، "أردت أن أبين للجميع بأنني لست طالبا للمناصب أو لاهثا لتلك الدنيا أبدا وكان كل همي خدمة وطننا الحبيب ومحافظتنا الغالية"، مؤكدا أن الاستقالة "قرار نهائي بلا رجعة".