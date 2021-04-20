ارتفاع اسعار النفط عالميا مع ضعف الدولار الأمريكي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.77 دولاراً للبرميل في الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أو 0.96٪، إلى 64.03 دولارًا للبرميل.هذا وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم امس الاثنين متأثرا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي.ومع ذلك ، أدى ارتفاع حالات COVID-19 في الهند ، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ، إلى إضعاف التفاؤل بشأن التعافي المستدام في الطلب العالمي على الوقود.