السفير الايراني: نرحب بوساطة بغداد لتقريب طهران مع دول المنطقة

وصف السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي العلاقات بين إيران والعراق بأنها جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية.وفيما يتعلق بوساطة بغداد لازالة التوتر بين دول المنطقة اكد أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.من جهة ثانية اعتبر السفير الإيراني في بغداد، ان تواجد العسكريين الامريكيين لايصب في مصلحة العراق والمنطقة موضحا أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها.وبشأن استمرار صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراقواشار مسجدي الى ان ايران ستواصل تصدير الغاز والكهرباء الى العراق، مضيفا ان المنتظر من المسؤولين العراقيين تحسين وتسريع آليات تسديد الأموال الإيرانية .وبشأن الجولة الثالثة من المحادثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، أضاف إيرج مسجدي، أن المؤكد أن قرار مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق واضح، وأن إيران تعتقد أن وجود القوات والقواعد الأمريكية في العراق والمنطقة، لايصب في مصلحة شعوب المنطقة.الانتخابات العراقية المقبلة مهمة ومصيريةوبشأن الرؤية الإيرانية للانتخابات التشريعية القادمة في العراق قال مسجدي أن إيران تدعم مبدئيا اجراء الانتخابات باعتبارها مظهر للديمقراطية وحكم الشعب وبالتالي فهي ترحب بالانتخابات العراقية القادمة وتدعم البرلمان والحكومة التي تتمخض عنها هذه الانتخابات .وشدد على أن إيران لاتعول سلبا أو ايجابا على أي طرف والمهم لديها هو أجراء الانتخابات بنجاح واقتدار، كما وصف هذه الانتخابات بأنها مهمة ومصيرية لأنها جاءت بعد احداث عديدة على الساحة العراقية