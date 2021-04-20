وزارة النفط تتابع الحالة الصحية للاعب مصطفى سعدون

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها اوعزت إلى رئيس اللجنة الرياضية المركزية في وزارة النفط بمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون وتوفير المتطلبات اللازمة لعلاجه، من أجل الاسراع بعودته سالماً معافى لمزاولة نشاطه الرياضي من جديد.وتعرض مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.وقال مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر إنه قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا وعلى الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الإسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة".وأضاف أن سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وإدارة نادي النفط تواصل جهودها لأجل نقله بالسرعة الممكنة لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية