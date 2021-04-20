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6 عوامل غريبة تؤدي إلى انسداد مسام بشرتك... احذريها!

للنساء فقط

2021-04-20 | 05:00
6 عوامل غريبة تؤدي إلى انسداد مسام بشرتك... احذريها!
المصدر:
نواعم
164 مشاهدة

تعاني الكثير من السيدات والفتيات مشكلة حب الشباب الناجمة عن انسداد المسام، والتي يستغرق علاجها وقتاً طويلاً، وهناك بعض الأفعال التي نمارسها أو نتعرض لها، تؤدي إلى انسداد المسام من دون أن ندرك أنها المسؤولة عن ذلك. تعرفي إلى هذه العوامل الـ6 التي تفاقم مشكلات البشرة:

الهاتف المحمول

يحتوي الهاتف المحمول على ملوثات كثيرة من بكتيريا وجراثيم، وعند ملامسة سطح الهاتف للبشرة فإنك تعرضينها لتلك الملوثات مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.

معجون الأسنان

من النصائح التجميلية الشائعة، استخدام معجون الأسنان للتخلص من بثور البشرة، ولكن غالبية معاجين الأسنان تحتوي على مادة تدمر البشرة، وتجعلها عرضة للتهيج وانتشار البثور بكثرة حول منطقتي الفم والذقن.

بلسم الشعر

تؤدي بعض أنواع بلاسم الشعر إلى سد المسامات في الوجه، وظهور البثور على الجبهة والظهر وأيضاً، لذلك من الأفضل غسل وجهك وجسمك مرة أخرى بعد غسل شعرك من البلسم.

منظفات الغسيل

يمكن أن تتسبب المكونات الموجودة في مساحيق غسل الملابس في انسداد المسام وظهور المشكلات الجلدية، لذلك إذا لاحظتي ظهور البثور بعد إرتداء الملابس قومي بتغيير هذه المنتجات فوراً.

الحيوانات الأليفة

يقتني الكثير منا حيوانات أليفة داخل المنزل مثل القطط أو الكلاب، وثمة من يدع حيواناتهم الأليفة تلعق وجوههم مما يؤدي إلى انسداد المسام وتفاقم مشكلة حب الشباب.

اضطرابات النوم

تساعدنا فترات النوم الجيد على شحن طاقة الجسم وممارسة الحياة بنشاط وحيوية، وتتسبب اضطرابات النوم وعدم حصول الجسم على فترات كافية منه في حدوث إنسداد مسام البشرة وتشقق والتهابات الجلد.
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